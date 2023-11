Il Termoli 1920 alla prova della gloriosa Samb con Esposito ex di lusso

TERMOLI. Termoli calcio in trasferta a San Benedetto del Tronto, per una delle partite fuori casa più prestigiose della categoria, visto il blasone dei rossoblù.

Oltretutto, la Samb, come viene chiamata dai tifosi, intende tornare nel calcio che conta. Non sarà un impegno facile, questo è sicuro. Si gioca allo stadio glorioso “Riviera delle Palme”.

In casa giallorossa si è tornati a respirare aria più salubre dopo la vittoria di sabato scorso allo stadio Cannarsa.

il Termoli 1920 affidato al tandem Antonello Spagnuolo-Leo Tanga, sa cosa li aspetta in quello stadio dove ci saranno oltre 5mila spettatori che vorranno spingere alla vittoria i loro beniamini.

Occhi puntati soprattutto su Vittorio Esposito, un ex di lusso che vorrà ancora di più farsi rimpiangere a San Benedetto del Tronto, dove fu davvero protagonista, quindi a lui certamente riserveranno un trattamento speciale, ma se Vittorio come ha fatto domenica scorsa decide di prendersi sulle sue spalle la squadra allora problemi li avrà anche la Samb, che resta favorita dal pronostico, ma il Termoli in questo confronto non parte certamente battuto.

Da questa si gioca alle 14.30, col ritorno all’ora solare.

L’associazione Italiana Arbitri ha designato la direzione di gara al signor Gian Marco Vailati di Crema, assistenti Giuseppe Dellaquila di Barletta e Giuseppe Francesco A. Magnifico di Bari.