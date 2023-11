Termoli 1920 battuto 3-1 dalla Samb, ma i giallorossi non sfigurano affatto

TERMOLI. Partita dai due volti quella odierna al glorioso “Riviera della Palme” di San Benedetto del Tronto. I padroni di casa della Samb hanno battuto il Termoli 1920 3-1, ma non è stata una disfatta. Referto che si è compilato più per episodi che per una precisa evoluzione dell’incontro.

Giallorossi gagliardi nel primo tempo sul terreno di gioco della Samb. All’intervallo ancora sullo 0-0, ma il risultato va stretto al Termoli 1920. Almeno due i guizzi da segnalare di un Esposito che sta ritrovando il passo dei tempi migliori. Buona anche la prestazione difensiva della squadra guidata in tandem da Spagnuolo e Tanga.

Il Termoli nel secondo tempo rientra in campo un po’ distratto e subito subisce il gol con Alessandro al 3’ della ripresa, passato lo sbandamento dello svantaggio, l’undici riparte cercando di disorientare l'avversario e fino al 75’ ci riesce benissimo, il centrocampo filtra bene e Lombardo non corre pericoli, poi al 75’ la svolta: Battista entra in area e viene leggermente toccato, va giù e Garzia viene espulso con cartellino rosso diretto e quindi calcio di rigore, batte Arrigoni ed è 2-0. A 15 minuti dal termine e in inferiorità numerica il Termoli non si abbatte e macina ancora gioco con Grossi ed Esposito che cercano di impensierire i locali ma senza riuscirci, poi in pieno recupero il 3-0 firmato da Chiatante. Infine, al 93’ rigore per il Termoli che fa il gol del 3-1 con Vitiello. Non inganni il risultato non veritiero, oggi il Termoli ha venduto cara la pelle e non meritava la sconfitta ma purtroppo il calcio è anche questo, ma se il Termoli giocherà fino alla fine così la salvezza arriverà di sicuro.

