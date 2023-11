Il commento dell'attaccante Vitiello dopo la sconfitta al "Riviera delle Palme"

Day after

Day after gio 02 novembre 2023

Sambenedettese-Termoli 1920: intervista a Domenico Vitiello

TERMOLI. Dal collega Giovanni Cannarsa diffuso il resoconto filmato dell'incontro del "Riviera delle Palme" vinto dai rossoblù della Sambenedettese contro il Termoli calcio 1920.

L'attaccante dei giallorossi Domenico Vitiello, autore del gol del 3-1, commenta la sconfitta in terra marchigiana contro i rossoblù primi in classifica.





Dopo un ottimo primo tempo giocato perfettamente alla pari, il Termoli cade sotto i colpi della Sambenedettese che entra meglio in campo nella ripresa e affonda subito il colpo.

Al Riviera delle Palme finisce 3-1 per i rossoblù, nel primo tempo invece i giallorossi erano stati in grado di chiudere quasi nella propria metà campo i padroni di casa cercando poi di affondare sulle ripartenze.

Nei primi 45’ ci prova più il Termoli della Samb con le conclusioni di Esposito, Bentos, il colpo di testa di Sicignano e Corcione.

Termoli che però non trova la giusta gloria con la Samb che già al 49’ passa con il rasoterra ad incrociare di Alessandro dove Lombardo non può nulla.

Il raddoppio per i marchigiani arriva dagli undici metri con Arrigoni dopo un fallo di Garzia su Battista. Nella circostanza rosso diretto per il termolese che lascia i giallorossi in 10.

Samb che trova il definitivo terzo gol con Chiatante, da poco entrato in campo al 91’.

L’azione è quasi una fotocopia del gol di Alessandro. Nei 5 minuti di recupero concessi però c’è spazio anche per il Termoli che segna il gol della bandiera al 94’ grazie a Vitiello che si conquista e realizza il penalty.