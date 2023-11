«Sarà un derby stimolante, il Termoli ha buon collettivo e individualità di livello»

TERMOLI. Vigilia di derby molisano quella di oggi, in vista del match allo stadio Cannarsa Termoli 1920-Vastogirardi.

Il neo allenatore della formazione altomolisana, Simone Marmorini, così introduce la sfida: «La vittoria di mercoledì è ormai il passato, adesso siamo determinati e concentrati sulla partita di domenica che giocheremo contro il Termoli. Siamo consapevoli che i percorsi si costruiscono attraverso la continuità e l’equilibrio. Il lavoro è l’unico ingrediente sicuro che ti porta prima o poi ad ottenere i risultati. Il Termoli ha un buon collettivo con alcune individualità offensive di primo livello come Esposito che ha qualità di livello superiore. Il carico emotivo di un derby sarà sicuramente molto stimolante, a Termoli per vincere e convincere gli più scettici».

Classe 1982, l'ultima esperienza in panchina di Marmorini risale alla scorsa stagione quando era alla guida della squadra umbra del Trestina Calcio in Serie D. Arriva al Vastogirardi, con la consapevolezza di dover risollevare il gruppo dopo il brutto avvio di stagione e l'ultima posizione in classifica e riuscire a centrare la salvezza, obiettivo dichiarato dalla società fin dall'inizio della stagione. Il modulo preferito dal tecnico natio di Arezzo è il 4-3-3.