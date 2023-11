Termoli calcio a caccia del riscatto dopo la sconfitta contro la Samb: arriva il Vastogirardi

TERMOLI. Termoli calcio 1920 a caccia dell’immediato riscatto dopo la prova un po’ sfortunata di mercoledì scorso, nel turno infrasettimanale sul campo della Sambenedettese.

In scena dalle 14.30 allo stadio Cannarsa un derby molto delicato, vista la situazione di classifica per i giallorossi e per gli ospiti, la formazione altomolisana del Vastogirardi, che al pari di Termoli e dello stesso Campobasso, ha visto “saltare” la guida tecnica di inizio stagione.

Il Girone F della serie D si sta caratterizzando per un equilibrio particolare, con classifica ancora corta, tutto sommato, con proprio la Samb che tenta di isolarsi al comando.

Dopo la vittoria sull'Avezzano, anche contro la Sambenedettese, nonostante la sconfitta, ci sono stati chiari segnali di crescita sotto alcuni aspetti del gioco, a parte il solito problema in zona gol.

La partita con il Vastogirardi capita a fagiolo, perdere questa ennesima occasione di salto della quaglia sarebbe molto pericoloso in prospettive future di salvezza, non solo in chiave tecnico fisica ma soprattutto mentale.

Tutti “abili e arruolati” tranne gli squalificati Caiazza (che sconta la seconda delle tre giornate di squalifica rimediate contro l’Avezzano) e Garzia (che sconta la giornata di squalifica rimediata a causa del rosso diretto mercoledì scorso al “Riviera delle Palme”.

Per il resto massima concentrazione nella consapevolezza dell’importanza del “bottino” in palio nella partita questo pomeriggio al Cannarsa.

Arbitro della partita il signor Andrea Traini, assistenti Andrea Mongelli di Chieti e Federico Zugaro di L’Aquila.