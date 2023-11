Non è uno scherzo... Massimo Carnevale è il nuovo allenatore del Termoli 1920

TERMOLI. The show must go on: il motto celeberrimo vale anche nel mondo del calcio, non solo in quello dello spettacolo e così, a poche ore dalla clamorosa decisione del patron Flaviano Montaquila di lasciare le redini del Termoli calcio 1920, la società giallorossa annuncia la scelta del nuovo allenatore.

«La società Termoli Calcio 1920 comunica di aver affidato in mattinata la direzione tecnica della prima squadra all’allenatore Massimo Carnevale. Il nuovo mister già domani terrà il primo allenamento. Un benvenuto al mister!»