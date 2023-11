Mamma-allenatrice, a tu per tu con Maria Tondi

Maria Tondi: a faccia a faccia con la mamma-allenatrice di calcio

TERMOLI. Professione allenatrice di calcio e per di più a caccia di panchine importanti. Perlomeno è quello che le auguriamo.

Maria Tondi aveva partecipato e concluso nel 2018 il corso per conseguire il diploma "Uefa A" a Coverciano, divenendo allenatrice di categorie come la serie C.

Ma oggi con deroga potrebbe anche sedere sulla panchina di una big di serie A, non accadrà per il momento perché si è preso un periodo di distacco, da poco ha preferito svolgere il ruolo di mamma, avendo dato alla luce poco tempo fa una bella bambina e questo per il momento è il suo volere principale, ma ciò non vuol dire che più avanti, se capitasse una eventualità lei non sarebbe pronta a coglierla.

Per 5 mesi di fila partiva da San Martino in Pensilis la domenica e tornava il mercoledì per seguire il corso e acquisire il tesserino da allenatore, obiettivo a cui lei ha sempre creduto, volendolo fortemente.

Nel corso ha trovato altre quattro ragazze in mezzo a tantissimi uomini ed ex top player della serie A come Valter Samuel, appena laureato campione del mondo con l’Argentina come dirigente, Luca Toni, Alberto Gilardino, Gianni Rivera e molti altri ancora.

Maria fin da ragazzina, per la disperazione della mamma, che non voleva negarle la passione di fare sport, ha “visto” solo il calcio femminile, se alla genitrice veniva anche nascosto il fatto che giocasse, nel suo papà ha sempre avuto il suo primo tifoso.

Ricordiamo che Maria giocò nella prima squadra di calcio femminile che abbiamo avuto a Termoli l'allora Capit Termoli che fondò il compianto Biagio Macrellino, ma non si è certo fermata lì: la sua passione l'ha sempre coltivata e quando ha smesso di giocare ha continuato nel mondo del calcio come allenatrice.

Ora appena allenterà la pressione da neo mamma si rimetterà in gioco.

