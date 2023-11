«Manterremo tutti gli impegni e sceglieremo persone serie che vorranno fare calcio a Termoli»

Il futuro del Termoli calcio 1920: l'intervista a Flaviano Montaquila

TERMOLI. Non parla di dimissioni ma di naturale conclusione di un ciclo, garantendo però quella continuità attraverso cui garantire il futuro alla società giallorossa, mantenendo gli impegni assunti coi calciatori. Flaviano Montaquila torna a parlare sulle sorti del Termoli calcio 1920, l'ha fatto ai microfoni della nostra collega Barbara Avicolli, a Isernia.

«Siamo alla ricerca di un nuovo presidente, di una cordata che voglia fare calcio a Termoli, noi abbiamo fatto da apripista in questi due anni». Montaquila però chiarisce che servono precise garanzie per affidare il sodalizio a chi verrà in futuro.