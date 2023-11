Da oltre venti anni animano la passione per il calcio a 5

TERMOLI. Sono tornati più carichi che mai, portando con loro la voglia di giocare, sfidarsi e divertirsi. La scorsa settimana è ripartito ufficialmente, dopo un anno di stop, il campionato amatoriale “Città di Termoli”, che quest’anno compie 20 anni. Il torneo amatoriale si svolge tutti i sabati pomeriggio mentre l’anticipo il venerdì sempre di pomeriggio.

L’organizzazione della competizione è, come sempre, l’Arcadia Termoli calcio a 5.

«La nostra attività ormai ventennale- racconta il vice presidente Luca D’Achille- nasce a Campomarino fino al 2006/2007. Ci siamo poi trasferiti a Termoli e da poco stiamo in via Pertini. Dal 1996 la nostra associazione partecipa ai campionati regionali della Federcalcio. Non possiamo puntare ad altre competizioni poiché non abbiamo strutture al coperto».

Il calcio a 5, però, non è solo maschile, come tanti pensano. Infatti è da 10 anni che l’Arcadia ha la sua squadra tutta al femminile.

Così come la rosa del direttivo dell’associazione, con la presidente Vanda Mucci.

Il vice presidente è Luca D’Achille, il dirigente responsabile segreteria è Armando Franzese. Nell’area medica ci sono il dottore fisioterapista

Paolicelli Giovanni e il professore osteopata Caronchia Francesco. Alla direzione tecnica c’è Antonio Giuditta mentre Leo Langiano è il responsabile prima squadra, Giuseppe Gatta Giuseppe del settore giovanile e Andrea Giampetraglia settore femminile.

Collaboratori tecnici sono Fabrizio Cellai, Mr. Leo Pennacchietti, Elena Bassani e Sara Giuditta. Infine, Cristin Santoro è responsabile organizzazione tornei.

«È da quest’anno oltre la juniores ed i giovanissimi maschile abbiamo anche i pulcini e l’under 15 femminile».

Ma chi vincerà il campionato “Città di Termoli”? non ci resta che andare a seguire i match e tifare una delle squadre partecipanti. Queste sono le squadre che si contenderanno il titolo: Arcadia Jurassic, Termoli Team, Nonna Ninuccia, Borgovecchio, Il Gallo con gli stivali, Schalke 104, I ragazzi del Flusso, San Giacomo e i Futebol.

Appuntamento questa sera con la seconda partita.