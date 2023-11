Un debutto pieno di insidie, il Termoli 1920 di Carnevale sfida il Notaresco

TERMOLI. Debutterà domani, a Notaresco, il nuovo Termoli calcio 1920 con alla guida il neo trainer Massimo Carnevale.

Undicesima tappa del campionato di serie D e arriva anche il momento dell’esordio sulla panchina giallorossa del nuovo tecnico arrivato in casa giallorossa al posto di Martino, Massimo Carnevale, diciamo che questa settimana in casa Termoli dopo la sconfitta contro il Vastogirardi domenica scorsa ne sono successe di cose.

Dalla conferenza post partita, al video del patron dimissionario che annunciava le sue dimissioni in attesa di qualcuno che voglia rilevare le quote del Termoli, però Montaquila in questa attesa, ha rassicurato l’ambiente che comunque manterrà tutti i suoi impegni con la società a cominciare dall’arrivo del nuovo allenatore che puntualmente è arrivato.

L’unica nota stonata è che lui non metterà più piede allo stadio Cannarsa per essersi ritenuto offeso dalla contestazione cosiddetta da lui becera nei suoi confronti. Detto questo c’è sempre una partita da giocare e quella in programma domenica a Notaresco è davvero un battesimo di fuoco per il neo allenatore Carnevale.

La squadra abruzzese a differenza dello scorso anno si è rinforzata ed è in queste prime undici giornate è diventata un’autentica castigamatti.

Se il Termoli non cambia atteggiamento e si ripresenta molle, privo d’idee come contro il Vastogirardi, non avrà scampo, confidiamo nelle direttive che da martedì ha cominciato a dare l’allenatore, anche se capiamo che in una settimana non può essere tutto stravolto in positivo, ma confidiamo di rivedere per esempio il Termoli del primo tempo di San Benedetto del Tronto, magari con un po’ più di concretezza sotto rete, ecco in quel modo potremmo avere speranze anche di successo, Vastogirardi è alle spalle.

Domani comincia un nuovo campionato per il Termoli 1920.