Jessica Cannarsa portiere pararigori, neutralizza due penalty alla Roma under 17

TERMOLI. Una ragazza che promette molto come portiere, allenata dal mitico estremo difensore del Termoli calcio anni Ottanta, Gianluca Pacchiarotti.

Di lei già ci siamo occupati, termolese, studia a Pescara e vive nella struttura del Chieti Calcio.

In questi giorni la bravissima Jessica in una gara valevole per il campionato U17 nazionale As Roma-Chieti Calcio femminile si è distinta e posta all’attenzione dei tanti osservatori che girano l’Italia alla scoperta di nuovi talenti, parando alla squadra giallorossa della Capitale parando alla grande due calci di rigori.

Gianluca Pacchiarotti ci crede tantissimo in lei tanto che afferma senza remore: «Tra i tanti ragazzi che alleno c'è questa ragazza termolese che eccelle anche meglio di loro». Ricordiamo che Gianluca Pacchiarotti vive a Pescara, ora la brava Jessica ascolta i suoi consigli e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Bravissima Jessica e bravissimo chi crede in te e nelle tue qualità.

Galleria fotografica