Al Cannarsa atteso il match Termoli1920-United Riccione

TERMOLI. Arriva lo United Riccione al Cannarsa e questa è una squadra da non sottovalutare. La squadra biancazzurra ha già messo in ambasce diverse avversarie e di certo vorrà tornare in Riviera se non con i tre punti almeno con il minimo sindacale.

I giallorossi di Carnevale sono reduci da un buon pareggio sul difficilissimo campo di Notaresco dove, bisogna dirlo con un po’ più di accortezza e precisione, sotto rete avrebbero potuto anche portare a casa l’intera posta. Si sono dovuti accontentare del pareggio e di un rigore solare a pochi attimi dal fischio finale. Ora, con il Riccione bisogna dimostrare che i progressi siano continui, un altro passo falso casalingo sarebbe davvero deleterio. La squadra si è allenata bene questa settimana e speriamo che anche sul campo domenica si possano vedere i miglioramenti. Una nota stonata, riguarda la designazione arbitrale proveniente da Tivoli. Vorremmo sapere che bisogno c’era di far venire ad arbitrare una partita così delicata per la zona rossa, un direttore di gara che proviene dalla sezione di una città concorrente al Termoli per la salvezza. L’associazione italiana arbitri ha designato il signor Cristian Chirnoaga di Tivoli con gli assistenti Mario De Marco di Bari e Francesco Gorgoglione di Barletta.

Per carità divina il signor Chirnoaga di Tivoli è sicuramente un arbitro serio e competente, ma a volte per evitare pettegolezzi o situazioni spiacevoli, chi designa non ci pensa a situazioni simili? Comunque tutto il nostro sostegno al direttore di gara che domani non sarà di certo in una posizione ottimale con il pensiero.