Il mondo del calcio in campo contro la violenza sulle donne

CAMPOBASSO. Il 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 1999, decise di rappresentare in tutto il mondo la giornata per ribadire, diffondere e sensibilizzare, soprattutto le giovani generazioni, su questo gravissimo fenomeno che, purtroppo, vede sempre più coinvolta anche l’Italia.

Anche il Comitato Regionale Molise della Lega Nazionale Dilettanti da sempre sensibile al tema della non violenza di genere, ha invitato tutte i calciatori e le calciatrici ed i partecipanti alle gare di portare in campo il segno rosso sul viso nel corso delle partite in programma il 25 e 26 novembre 2023 per tenere accesa quella luce che illumini la coscienza, la cultura, in difesa delle donne.

Ha invitato inoltre tutte le società dilettantistiche ad allestire un seggiolino rosso sul quale dovranno apporre la targa che ne ricorda l’impegno e che contiene il QR code necessario per raggiungere la pagina web con le informazioni e i contatti del 1522, il servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità.

Di seguito il testo del messaggio che verrà letto dallo speaker negli stadi prima del fischio d’inizio: “In questa Giornata internazionale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, ci ritroviamo sui campi, non solo per giocare, ma per combattere un avversario che non trova posto in questo sport: la violenza di genere. Oggi i fischi dell’arbitro non segneranno soltanto dall’inizio alla fine la partita, ma saranno il simbolo di un impegno che va oltre i novanta minuti di gara per sconfiggere la violenza e lo stalking. Ogni tiro in porta rappresenterà la spinta a fare gol per vincere la partita più importante, quella della difesa dei diritti di tutte le donne. Ogni azione di gioco sarà un impegno sociale nel rispetto delle regole contro ogni forma di abuso. La mission del gioco del calcio risiede nell’educazione delle giovani generazioni che devono respingere ogni forma di pregiudizio e bisognerà scendere in campo per giocare e connettere i cuori e le menti alle regole del gioco che non prevedono violenza.

La Lega Nazionale Dilettanti sostiene il servizio pubblico gratuito - il 1522, attivo 24 h su 24 - che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto a sostegno delle donne vittime di violenza e stalking. Ogni passo che facciamo qui è un passo verso un futuro in cui nessuna donna debba camminare da sola nella paura”.