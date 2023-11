Match al Cannarsa col Chieti 1922 quasi da ultima spiaggia, giallorossi a caccia di riscatto

TERMOLI. Fosse stata in programma nel pomeriggio di ieri, probabilmente sarebbe stata rinviata, anzi quasi certamente. Ma oggi, allo stadio Cannarsa, il quadro meteo dovrebbe permettere lo svolgimento del match tra Termoli 1920 e Chieti 1922, un vero e proprio testacoda, al contrario, viste le posizioni in classifica di giallorossi e neroverdi.

L’undici che metterà in campo mister Carnevale dovrà inseguire un riscatto per alimentare le speranze di una rimonta, dopo che nelle ultime prestazioni giallorosse sono arrivate 3 sconfitte due in casa e una a San Benedetto e un pari a Notaresco senza gol.

A proposito di gol sempre restando a queste ultime 4 partite il Termoli ha segnato un gol a San Benedetto e subite 6 reti.

L’aspetto preoccupante di questo momento giallorosso, premesso che Massimo Carnevale in tutto questo non ha nessuna colpa, lui è qui da due partite e questa squadra se l’è trovata bella e fatta, è che sembra una entità astratta in campo, soprattutto nelle due sconfitte casalinghe, Vastogirardi e United Riccione, nonostante hanno subito gol, non si è vista alcuna reazione, tipica di chi gioca davanti al proprio pubblico.

Questo atteggiamento preoccupa non poco, se poi aggiungiamo gli sprechi in zona gol, banalmente capirete che credere alla salvezza è davvero arduo.

Tra i convocati rispunta il nome di Vittorio Esposito.

L’ Associazione Italiana Arbitri ha designato per l’incontro di campionato tra Termoli 1920 e Chieti 1922 valevole per la tredicesima giornata del Campionato Nazionale Dilettanti, girone F il signor Lorenzo Massari della sezione di Torino; assistenti Steven La Regina di Battipaglia e Giovanni Gigliotti di Cosenza.