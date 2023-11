Al Termoli 1920 manca solo il gol, ai giallorossi va stretto il pari a reti bianche col Chieti 1922

TERMOLI. L'anemia in zona gol di cui soffriva il Termoli calcio 1920 nella passata stagione si sperava fosse stata superata, ma i propositi emersi nel precampionato sono naufragati dalle prime 13 partite, ormai ben oltre un terzo, del nuovo torneo di serie D.

Ennesimo pari a reti bianche e punticino allo stadio Cannarsa per i colori giallorossi, contrapposti ai neroverdi del Chieti 1922, seguiti anche dal mitico Evaristo Beccalossi sugli spalti adriatici.

Uno 0-0 che non muta la classifica e consuma un'altra chance nel tentativo già estremo di risalire la china da parte della formazione guidata dal mister Massimo Carnevale.

Primo tempo trascorso con un Termoli che regge benissimo il confronto, anzi gli ultimi 20 minuti ha messo spesso in difficoltà i teatini, che a un certo punto non riuscivano più a uscire dalla propria area. Un paio di ottime opportunità con Gabrielli non concluse felicemente per un nonnulla, Un match a cui hanno assistito tantissimi tifosi da Chieti fatti accomodare nella tribuna grande, visto anche il gemellaggio tra le due tifoserie.

Ripresa che ha confermato la trama espressa nei primi 45 minuti, peccato è mancato solo il gol; applausi per la prestazione offerta contro la secondai in classifica, che in pratica non ha mai tirato in porta.

Il Termoli è stato molto sfortunato, ma con questo spirito la salvezza potrebbe non essere un miraggio.

