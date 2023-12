Trasferta delicatissima del Termoli 1920 Monterotondo, la Serie D non ammette più passi falsi

TERMOLI. Trasferta delicatissima, quella odierna a Monterotondo, vista la classifica del Termoli calcio 1920.

Tutti a disposizione di mister Massimo Carnevale per la trasferta laziale.

Ieri mattina l’allenamento sul rettangolo verde del “Gino Cannarsa”, dove i giallorossi hanno provato gli ultimi schemi prima di andare a pranzo e partire per il ritiro della località romana.

Una buona prestazione come quella maturata domenica scorsa in casa necessita di essere confortata ma con l’intera posta in palio da agguantare. Se non è ultima spiaggia, poco ci manca, per covare ancora serie ambizioni di salvezza in serie D.

Da sottolineare come inizia il mercato di riparazione e sappiamo che al Cannarsa potrebbe esserci un turnover significativo. Per questa importantissima partita valevole per la quattordicesima giornata del girone F, che si disputa allo stadio “Ottavio Pierangeli” di Monterotondo, l’associazione Italiana Arbitri ha designato alla direzione dell’incontro il signor Alessandro Femia della sezione di Locri, assistenti: Salvatore Girolamo Cucci di Trapani e Alessandro Rallo di Marsala.