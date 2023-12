Grande Termoli a Monterotondo, vittoria e gioco a tinte giallorosse

TERMOLI. Giallorossi corsari a Monterotondo. Maturano un doppio vantaggio, dimezzato dal gol dei padroni di casa e resistono anche a un recupero monstre di 8 minuti, portando a casa il successo per 2-1 e i tre punti.

I progressi mostrati sette giorni fa contro il Chieti allora non erano aleatori, la cura Carnevale comincia a dare i frutti, il mister ci aveva detto anche domenica scorsa che la squadra stava mostrando segnali positivi incoraggianti.

Con il Chieti era mancata solo la vittoria. Monterotondo il Termoli ha dimostrato di avere tanta voglia di salvezza, con alcuni accorgimenti tattici, qualche sostituzione in ruoli chiave, Carnevale ha rinfrescato il gioco della squadra, oggi due gol in trasferta: una vera rarità per la squadra, anche questo è un segnale positivo e di cambiamento del trend termolese. Peccato per quel gol nel finale che ha fatto soffrire la squadra, ma quel che contava era portare a casa tre punti e al Termoli si può dire missione compiuta.

Ora può cominciare un nuovo campionato per i giallorossi.

Galleria fotografica