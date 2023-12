Termoli calcio al lavoro, si cerca di trattenere Esposito: ma l'impresa è ardua

TERMOLI. Mercato di riparazione, come nel primo programma della tv italiana, Arrivi e partenze con Mike Bongiorno. Tanto per essere chiari dal Termoli smentiscono qualsiasi ufficialità sul possibile passaggio di Vittorio Esposito. I dirigenti ci hanno confermato che al momento nulla è accaduto. Il futuro nessuno può prevederlo, sappiamo tutti quanto sia attratto da San Benedetto, ma mister Carnevale sta tentando di farlo recedere da questo intento.

Carnevale ha spiegato che Esposito non può giocare per 90 minuti, poiché reduce da infortunio brutto, che sotto sforzo eccessivo potrebbe avere serie ricadute.

Se dovesse capitare qualcosa, poi, lo perderemmo per periodi molto più lunghi.

L’ufficialità, quindi, non c’è ma tra poche ore sapremo di più.

Nel frattempo a Termoli è arrivato Thiaw, un francesino niente male, di categoria under, che nelle prossime ore potrebbe firmare, mentre possibili partenze sono Sicignano visto che ultimamente ha perso anche la maglia titolare e fascia, la punta Vitiello che purtroppo non ha reso per le aspettative che si attendevano da lui, Hernandez per lui si parlava di sirene campobassane. Chissà che il gol di domenica scorsa a Monterotondo non abbia fatto cambiare idea sia a lui che alla società. Anche Bentos potrebbe partire.

Ma la piazza attende qualche entrata importante che possa far svoltare la stagione. La società sta sondando il terreno altrimenti il buon lavoro di Carnevale, fatto fin qui, non servirà a nulla e anche l'umore del tecnico in questo momento non è al settimo cielo. In un modo o nell'altro che si sbrogli il nodo Esposito, chiave di svolta della stagione.