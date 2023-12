Ostacolo Matese per il Termoli calcio al Cannarsa

Termoli 1920-Fc Matese: parla mister Massimo Carnevale

TERMOLI. “Una vittoria che ha fruttato moltissimo, soprattutto per i ragazzi, quella ottenuta a Monterotondo. Arrivata dopo molte settimane negative”. Questo ha detto il tecnico Massimo Carnevale in conferenza stampa pre Matese. Tornando alla gara di domenica scorsa, “Avevo chiesto anche una vittoria cosiddetta sporca- continua l’allenatore giallorosso- Soprattutto perché, a noi quei tre punti contro una diretta avversaria hanno fatto sì che la classifica si muovesse e l’ha di nuovo accorciata. Ora, però, non bisogna abbassare la guardia e domenica avremo un osso altrettanto duro, che dicono si sia rinforzato e che non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Se dovessimo ottenere altri tre punti da questa partita davvero sarebbe un toccasana e tanta autostima per noi”.

Grazie alla vittoria di domenica scorsa, la squadra è serena ed ha lo spirito giusto per continuare a far bene. Anche se la squadra di mister Urbano è tignosa e c’è anche un mercato di riparazione che potrebbe regalare qualche pedina nuova a mister Carnevale, come anche privarlo di pedine già in rosa, si parla con insistenza di una uscita da parte di Esposito direzione Sambenedettese, ancora non ufficializzata se ne saprà forse qualcosa da lunedì, perché pare si voglia tenere al caldo per la sua condizione da ex per il Matese e poi si vedrà, un giovane under è arrivato Thiaw, l’allenatore ha fatto delle richieste alla società quindi la società sa cosa serve per una continuità di risultati positivi anche già da questa domenica se arrivassero i tre punti si va a15 e la situazione potrebbe diventare più vivibile senza dubbio. Il Termoli 1920 comunica di aver perfezionato l’acquisto di Moncef Ousfar. Classe 2005, esterno d’attacco ambidestro di origine francese, arriva nelle fila dei giallorossi dopo l’esperienza di Nardò dove aveva iniziato l’attuale stagione calcistica in serie D. In precedenza per lui, le esperienze con le con le giovanili del Paris Saint Germain, dell’Es Trappes e Paris Fc. Ousfar sinistro è già a disposizione di mister Massimo Carnevale e ha già tenuto le ultime sessioni di allenamento con i giallorossi.

Arbitrerà l’incontro il signor Ibrahim Rashed della sezione di Imola Assistenti: Alessandro Bara di Macerata e Andrea Aureli di San Benedetto del Tronto.