Il vento spazza il Cannarsa: il Termoli calcio finisce in 10 e resta sullo 0-0

TERMOLI. La musica di Gente di mare accompagna l’uscita dal campo di Termoli calcio 1920 e gli ospiti del Fc Matese, ma se al referto del direttore di gara compare lo 0-0, il punticino che non smuove in modo significativo la classifica ha il sapore dell’occasione smarrita.

Difficile tessere trame di gioco sotto il vento che ha spazzato il litorale, anche se la pioggia ha dato tregua durante la gara, che si è infiammata negli ultimi dieci minuti (e nel relativo recupero), coi giallorossi che hanno perso per espulsione prima Thiaw, il neo acquisto che è stato in campo appena dieci minuti, poi anche il mister Massimo Carnevale.

Due i gol sfiorati dai matesini nello scorcio conclusivo, tra cui un palo e una rete divorata a tu per tu col portiere giallorosso, mentre nel resto della seconda frazione di gioco era stata la formazione di casa a prevalere, ma senza segnare. Poi, con interventi duri sanzionati a svantaggio dei padroni di casa e non, scongiurando il rischio di restare in 10 per gli ospiti, è scattata la bagarre, come troppo spesso avviene nelle code velenose degli incontri in serie D. Nel primo tempo ad avere la meglio era stato proprio il vento, con un paio di azioni significative per ciascuna delle squadre, ma contano i punti… e i gol.

