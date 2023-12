Calciomercato: nel mirino giallorosso Lorenzo Longo e Pablo Burzio

TERMOLI. Arrivano sempre più conferme su nuovi arrivi al Termoli Calcio 1920. Dopo il comunicato che toglie definitivamente Vittorio Esposito dal mercato - niente Sambenedettese per il giocatore che cosi resterà qui a tentare con il suo talento di far uscire la squadra dalle sabbie mobili della zona retrocessione - conferme di altri innesti questa volta davvero pesanti arrivano da siti ed esperti di mercato della serie D. Si profila una vera e propria rivoluzione al Termoli: nel mirino Lorenzo Longo e Pablo Burzio.

I giallorossi pare vogliano fare cose in grande e si stanno scatenando sul mercato per tentare di uscire dalla difficile situazione in cui si trova, penultima con 13 punti in classifica, il Termoli è disposta a tutto. Infatti, la società molisana starebbe pensando ad un doppio, importante, colpo in entrata. I nomi valutati sarebbero quelli di Lorenzo Longo, centrocampista ex Bari e Taranto, e di Pablo Burzio, attaccante argentino dell’Andria. Due giocatori di assoluto livello per continuare a sperare nella salvezza e inseguire il sogno di rimanere in Serie D. A Termoli si è disposti a tutto.