Derby col Campobasso: allo stadio Cannarsa solo chi risiede a Termoli

TERMOLI. Sarà uno scontro molto atteso, ma non ci saranno cori contro... perché allo stadio Cannarsa accederanno soltanto i tifosi residenti a Termoli.

Lo rende noto la società giallorossa.

«In base a quanto stabilito in data odierna (16.12.2023) dal Prefetto di Campobasso Michela Lattarulo, i biglietti per assistere all'incontro tra Termoli 1920 e Campobasso FC che si disputerà mercoledì 20 dicembre 2023 allo Stadio "Gino Cannarsa" SARANNO IN VENDITA ESCLUSIVAMENTE AI RESIDENTI DEL COMUNE DI TERMOLI.

Si comunica, inoltre, che sia al momento dell'acquisto del biglietto al botteghino che all'ingresso dello stadio dovrà essere tassativamente presentato un documento di identità in corso di validità che attesti la residenza a Termoli».