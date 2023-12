Nuovi ingaggi e un Esposito più convinto: il Termoli calcio prova a espugnare L'Aquila

Termoli calcio all'Aquila: parla il mister giallorosso Massimo Carnevale

TERMOLI. Gara difficile quella che attende questo pomeriggio all'Aquila il Termoli 1920 di mister Massimo Carnevale.

Proprio contro le squadre più titolate i giallorossi hanno sempre offerto il loro meglio.

Oggi all’Aquila si presenta anche con due ottimi rinforzi, anzi potremmo dire 3, i primi due sono Lorenzo Longo e Pablo Burzio che daranno un aiuto più che concreto soprattutto nel reparto avanzato a mister Massimo Carnevale. Da valutare il loro impiego dall’inizio o a partita in corso.

Mancherà Thiaw, espulso domenica scorsa dopo 10 minuti dal suo esordio coi colori del Termoli calcio 1920.

Nuovo vigore per Vittorio Esposito, smanioso di far vedere a tutti che non è stato un abbaglio puntare su di lui in estate e spente le sirene (e le cassandre) che lo volevano ceduto alla Samb.

L’inversione di marcia col cambio della guida tecnica è avvenuta da alcune settimane, ma ora bisogna macinare punti pesanti.

Direttore di gara sarà Federico Mugginato di Pordenone, assistenti Giuseppe Chiarillo di Moliterno e Pasquale Minichiello di Ariano Irpino, fischio d'inizio alle 14.30 allo stadio "Gran Sasso d'Italia - Acconcia".