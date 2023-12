Termoli calcio 1920 illude all'Aquila, va sul 2-0 e subisce la rimonta

TERMOLI. Un Termoli 1920 spavaldo e coraggioso riesce a portarsi sul 2-0 ma subisce la rimonta veemente dell'Aquila 1927, che termina l'incontro per 3-2.

Giallorossi subito avanti al Gran Sasso d'Italia-Acconcia, con Esposito, al 13', mezz'ora più tardi è Longo a raddoppiare. Ma i padroni di casa non demordono e uno dietro l'altro infilano la porta degli adriatici con Alessandro, Angiulli e Marcheggiani.

Prova sfortunata, dunque, che meritava di vedere l'undici guidato da Massimo Carnevale imbattuto, anche perché a detta degli stessi colleghi giornalisti aquilani il doppio vantaggio era meritato. Ma qualcosa nell’intervallo ha fatto scattare un click che si è riverberato sul campo. Nella ripresa in 5 minuti, dal 24’ al 29’, il Termoli subisce il gol che rimette in partita i rossoblù, subito viene raggiunto e poco dopo viene pure sorpassato. La quota 16 punti in classifica è rimasta così un miraggio.

Questa squadra deve imparare a tenere il pallino del gioco, non si può andare sullo 0-2 all’Aquila, dominare per 45 minuti e poi nel secondo ti sciogli come neve al sole. Mister Carnevale deve prendere la squadra e metterla davanti alle proprie responsabilità, poiché una partita di calcio dura 90 minuti più recupero e non solo 45. Grande occasione si è lasciato scappare il Termoli e sarà dura riprendersi, mercoledì arrivano i nuovi leader del campionato, i rivali storici del Campobasso, e non sarà certo una passeggiata di salute.