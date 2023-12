D-day al Cannarsa: stadio "made in Termoli" per il derby contro la capolista Campobasso

TERMOLI. La polemica sul divieto di vendita di biglietti a chi non risiede a Termoli ha caratterizzato la fase di avvicinamento al match di oggi, derby sentitissimo in serie D, dove la capolista del Girone F, il Campobasso, fa visita al Termoli 1920. Stadio Cannarsa, dunque, riservato solo ai supporter giallorossi, e nemmeno a tutti, perché i tifosi delle località limitrofe, e ce ne sono, non potranno accedervi.

Si torna in campo, dunque, a soli 3 giorni dalla bruciante e incredibile sconfitta maturata domenica scorsa allo stadio “Gran Sasso d’Italia-Acconcia” dell’Aquila, dove dopo un primo tempo entusiasmante e in vantaggio per 2-0 i giallorossi sono caduti sotto i colpi dei rossoblù, capaci in pochi minuti di ribaltare completamente l’incontro.

Si “lecca” invece le ferite il Termoli che fino al 65’ aveva creduto nell’impresa sul rettangolo verde di una delle formazioni più quotate del campionato.

Adesso arriva la partita attesa da anni, la mamma di tutte le sfide, il derby con la squadra del capoluogo di regione.

Evidente l’importanza della posta in palio che c’è in questa gara: una vittoria contro il Campobasso elettrizzerebbe l’ambiente, oltre ad apportare tre punti utilissimi, vendicando oltretutto anche la sconfitta di inizio stagione in Coppa Italia.

Gli spalti del Cannarsa e la Curva Marco Guida sono chiamati a rispondere alla grande. Battere il Campobasso deve essere il mantra di questa ultima giornata del 2023 che potrà essere poi di buon auspicio per la prima del 2024, il prossimo 7 gennaio ancora in casa la prima di ritorno contro la Vigor Senigallia.

Appuntamento alle 14.30 e che sia un buon Natale giallorosso.

Direttore di gara sarà il signor Michele Pasculli della sezione di Como, assistenti: Matteo Siracusano di Sulmona e Roberto Maroni di Fermo.