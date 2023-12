Esposito sciupa un rigore al Cannarsa: Termoli-Campobasso finisce 0-0

TERMOLI. Un pareggio a reti bianche con la capolista Campobasso ci può anche stare al Cannarsa, ma per il Termoli calcio 1920, con un errore dagli undici metri commesso dal calciatore più rappresentativo, e atteso, Vittorio Esposito, ha il sapore della beffa.

Dopo un primo tempo in cui a farsi pericolosa è stata la formazione ospite, in più occasioni racchiuse in pochi minuti, nel primo quarto d'ora di gioco, alla distanza - contrariamente a quanto avviene di solito - è stata la squadra di mister Massimo Carnevale a farsi insidiosa, sino a procurarsi il calcio di rigore che avrebbe potuto regalare una vittoria tanto preziosa quanto prestigiosa, a metà del secondo tempo.

Da segnalare l'iniziativa commemorativa prima del fischio d'inizio, con le due squadre allineate e lo striscione dedicato ai piccoli angeli dei due centri, Alessandro Mignogna e Flavio Cistullo.