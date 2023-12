Verso il Torneo delle Regioni: in campo gli Under 19 di Molise e Campania

CAMPOBASSO. Amichevole U19 Molise-Campania.

Sarà il “Marchese del Prete” di Venafro ad ospitare il 28 dicembre 2023 l’incontro Amichevole con la categoria Juniores-Under 19 tra la rappresentativa del comitato regionale Molise e la rappresentativa del comitato regionale della Campania.

Sarà un importante banco di prova per le due compagini, formate dai migliori under dei tornei calcistici regionali, e per i tecnici, i quali potranno avere altre indicazioni utili per la definizione della rosa finale, che parteciperà al Torneo delle Regioni 2024, che si svolgerà in Liguria dal 22 al 29 marzo.

Il fischio d’inizio della Gara Amichevole è fissato alle ore 14.30