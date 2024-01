L'Arcadia Termoli tenta di vincere la coppa Italia di calcio a 5

In finale

In finale gio 04 gennaio 2024

TERMOLI. Si svolgerà domenica 7 gennaio la Finale Regionale della Coppa Italia di Calcio a 5 Maschile una delle principali competizioni sportive della Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Molise, dedicata al mondo del futsal. Scenderanno in campo alle ore 18, sul campo neutro di Campobasso, Palaunimol, via Gazzani, le due formazioni qualificatesi alla gara di finale: Asd Arcadia Termoli calcio a 5 e Polisportiva Bojano A.D.

Con l’occasione si ricorda, come disposto dal Regolamento della Manifestazione, che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari (ciascuno di 30 minuti), saranno disputati due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno. Verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti (Art. 10 delle Regole del Giuoco del Calcio). La squadra vincente la finale regionale acquisirà il titolo per partecipare alla Fase Nazionale della Coppa Italia di Calcio a 5. L’accesso dei tifosi al Palunimol sarà consentito a titolo gratuito. Al termine della Gara di Finale della Coppa Italia Regionale di Calcio a 5 seguiranno le premiazioni alla presenza del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale Molise della Figc.

Inoltre, sempre domenica 7 gennaio la Finale della Molise Futsal Cup una delle competizioni sportive della Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Molise, dedicata al mondo del futsal.

Scenderanno in campo alle ore 16, sul campo neutro di Campobasso, Palaunimol, via Gazzani, le due formazioni qualificatesi alla gara di finale: Asd Miranda Fc-Usd Monacilioni

Con l’occasione si ricorda, come disposto dal Regolamento della Manifestazione, che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari (ciascuno di 30 minuti), saranno disputati due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno. L’accesso dei tifosi al Palunimol sarà consentito a titolo gratuito.

Al termine della Gara di Finale della Molise Futsal Cup seguiranno le premiazioni alla presenza del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale Molise della Figc.