Si ritorna allo stadio Cannarsa: nella "prima di ritorno" arriva il Vigor Senigallia

TERMOLI. Due settimane e mezzo di vacanze natalizie, da quel mercoledì 20 dicembre che ha visto il retrogusto amaro del derby con la capolista Campobasso segnata dal calcio di rigore fallito da Vittorio Esposito, autore comunque di una buona prestazione.

Ora si ricomincia, appena smaltita l’Epifania.

Si torna allo stadio Cannarsa per la prima gara del girone di ritorno, dove approda oggi il Vigor Senigallia, che all’andata sconfisse i giallorossi 3-1.

L’inversione di tendenza, dopo una prima fase di torneo complicata e che ha causato il turnover in panchina, con l’addio ad Alessio Martino e l’arrivo di Massimo Carnevale, pare ci sia stata, ma ora l’obiettivo è scalare la classifica, non solo consolidare le trame di gioco.

Il calciomercato dicembrino della serie D ha portato un altro Maresca al ritorno in riva all’Adriatico.

Nelle ore appena trascorse il portiere Biagio Maresca originario di Napoli ha raggiunto l’accordo con la società del patron Flaviano Stefano Montaquila. Classe 2004, Biagio Maresca ha iniziato l’attuale stagione calcistica in forza al C.O.S. Sarrabus di Tertena in Sardegna che disputa il campionato di Serie D girone G scendendo in campo quattro volte. Lo scorso anno, invece, Maresca aveva iniziato il campionato nella Juve Stabia di Castellammare di Stabia in Serie C trasferendosi in seguito al Gladiator di Santa Maria Capua Vetere dove e’ sceso in campo cinque volte nel girone H di Serie D. Biagio Maresca è già a disposizione di mister Massimo Carnevale e ha disputato con i nuovi compagni gli ultimi allenamenti settimanali.

Fischio d’inizio alle 14.30: arbitrerà l’incontro il signor Matteo Cavacini di Lanciano, assistenti: Nicola Giancristofaro di Lanciano e Federico Corbelli di Rimini.

In classifica, oltre alla capolista Campobasso, Termoli e Vastogirardi, rispettivamente, occupano la penultima e terz'ultima posizione, a 4 e due punti dalla salvezza diretta (a dati attuali).