Arcadia calcio a 5 sconfitta in finale, ma rilancia: «Meritiamo un campo indoor anche a Termoli»

TERMOLI. Cronaca sportiva, ma non solo, quella che viene dalla sconfitta dell’Arcadia Termoli calcio a 5, che domenica scorsa ha perso la chance di conquistare il trofeo regionale di futsal, nella finale di Coppa, dove ha trionfato, invece, la Polisportiva Bojano.

«Non cerchiamo alibi, abbiamo perso contro un’ottima squadra. Nonostante il risultato abbiamo disputato un’ottima finale. Equilibrata fino alla fine. I ragazzi hanno dato il massimo, lo staff tecnico (Leo, Fabrizio e Peppe) ha lavorato bene nonostante (non ci stancheremo mai di dirlo) ci alleniamo all’aperto… Complimenti a tutti ma in particolare al nostro mister Leo Langiano che in questi ultimi 2 anni sta facendo un lavoro fantastico. L’Arcadia Termoli c’è… diremo la nostra fino alla fine anche in campionato. Ps: cornice di pubblico fantastica. Questo sport merita una struttura simile anche a Termoli».

In rete per i matesini Mascia, Basile e Sabatino.

Non c’è che dire, tra calcio, futsal e basket la prima domenica di gennaio è stata piuttosto amara per i colori locali.