Torna in ballo la proprietà del Termoli calcio 1920? Si rincorrono nuove voci

TERMOLI. Il terreno delle indiscrezioni è assai insidioso, ma nel mondo del calcio sono il sale.

Pochi minuti fa abbiamo ricevuto una informazione sul Termoli Calcio 1920 che se confermata dai diretti interessati a cui subito ci siamo rivolti senza ancora ricevere risposta, avrebbe davvero del clamoroso.

Sarebbero andate a buon fine trattative per la cessione della società giallorossa e del relativo titolo sportivo. Chi di dovere non conferma e non smentisce, ma saremo vigili.

Ricordiamo come nell'autunno scorso, dopo alcuni risultati negativi il patron Flaviano Montaquila si era dimesso, ma garantendo la prosecuzione dell'impegno fino a un eventuale passaggio di mano.