Montaquila mette a tacere le voci sulla cessione del Termoli, «Stringiamoci attorno alla squadra»

TERMOLI. La Società Termoli Calcio 1920 smentisce le voci circolate nelle ultime ore sulla imminente cessione dei giallorossi. Notizie che al momento sono da considerarsi prive di fondamento e che vengono categoricamente smentite dal patron Flaviano Stefano Montaquila.

Si precisa, inoltre, che dal momento in cui il Patron Montaquila ha espresso l’intenzione di fare un “passo indietro”, non è intercorsa nessuna concreta trattativa di cessione che si potesse definire tale.

La società a seguito di quanto trapelato nelle ultime ore ha deciso di intervenire per smentire categoricamente fantasiose indiscrezioni in un momento importante come quello che si sta vivendo e rinnovando, invece, l’impegno mostrato fino oggi per continuare a lavorare seriamente al fine di fornire il massimo supporto ai giocatori, allo staff tecnico, a tutta la società e al popolo giallorosso.

Impegno dimostrato negli ultimi tempi anche con importanti interventi sul mercato.

Crediamo fermamente che, in questa difficile fase del campionato, sarebbe maggiormente opportuno stringersi attorno alla squadra piuttosto che diffondere voci di trattative non fondate tanto da far destabilizzare l’ambiente che ha estrema necessità di mantenere la massima concentrazione per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata.