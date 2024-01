I giallorossi in trasferta cercano la vittoria ad Ascoli

Conferenza stampa dell'allenatore del Termoli calcio Massimo Carnevale

TERMOLI. Il Termoli calcio 1920 si appresta, per la seconda giornata di ritorno, ad andare in una trasferta insidiosa, contro il Porto d’Ascoli, dove lo scontro diretto non può compromettere ulteriormente la classifica, già precaria.

Durante il girone di andata, la squadra ha avuto tante occasioni per togliersi dalla zona rossa e sistemarsi meglio in classifica, ma questo non è successo e adesso tocca lottare.

La squadra non è serena né tantomeno rilassata e questo stato di agitazione lo abbiamo visto anche domenica scorsa contro il Vigor Senigallia.

Ogni partita per il Termoli calcio, d’ora in avanti, sarà vista come una finale. Da vincere. Non si può mollare ma bisogna armarsi di coraggio e combattere.

Negli Under arrivano nuovi acquisti, domenica scorsa ha fatto il suo ingresso nei minuti finali il portiere Maresca. Durante la settimana è stato presentato il nuovo centrocampista di origini abruzzesi, Pierpaolo Colarelli classe 2004.

Colarelli ha iniziato l’attuale stagione calcistica in forza all’Aquila, che milita nel nostro stesso girone F di serie D. In precedenza ha militato nelle giovanili del Pescara Calcio, dove ha avuto modo di mettersi in mostra prima di passare in serie D.

Pierpaolo Colarelli già da qualche giorno si è unito ai nuovi compagni del Termoli sostenendo i primi allenamenti agli ordini di mister Massimo Carnevale.

Per quanto riguarda il direttore di gara designato per Atletico Ascoli Termoli è il signor Andrea Giordani di Aprilia. Assistenti: Davide Gneo di Latina e Valerio Fatati di Latina.