Termoli calcio finalmente corsaro: vince 2-1 sul campo dell'Atletico Ascoli

TERMOLI. Finalmente un Termoli 1920 corsaro giallorosso come vorremmo sempre fosse. La squadra di mister Massimo Carnevale reagisce al difficile periodo e va a incamerare tre punti d'oro in quel di Ascoli, dove è riuscita ad andare in vantaggio, si è fatta raggiungere, ma stavolta ha anche avuto la capacità di mettere ancora la testa davanti.

In rete Burzio, al 21esimo del primo tempo, poi al 39' il pareggio dell'Atletico Ascoli, con Clerici, quindi nella ripresa a segnare il gol vittoria è stato Ousfar, al 56'.

Dopo un primo tempo finito in pareggio, l'Atletico Ascoli parte forte nella ripresa e almeno in tre circostanze è riuscito a rendersi pericoloso, ma il Termoli ha resistito e poi all’11esimo una veloce azione a tre del Termoli, con Longo-Hernandez-Ousfar ha portato i giallorossi ancora in vantaggio.

L’undici di mister Carnevale ha controllato bene la partita, non dando più possibilità ai locali di rendersi insidiosi, tre punti che valgono oro per una classifica che finalmente si fa più interessante da stasera e domenica sotto con il Tivoli che lo si aspetta per riprenderci quanto tolto all'andata,