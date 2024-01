“Per dare valore alla vittoria di Ascoli serve dare continuità contro il Tivoli”

Termoli calcio 1920-Tivoli calcio 1919: la conferenza stampa del mister giallorosso Carnevale

TERMOLI. “Per dare valore alla vittoria di Ascoli serve dare continuità contro il Tivoli”.

In sala stampa mister Massimo Carnevale parla della ventesima giornata dando la carica ai giallorossi. Fondamentale sarà centrare il secondo successo di fila sospinti dal pubblico amico.

Pensiero condivisibile in toto, se si vuole dare continuità alla prestigiosa vittoria in trasferta contro l'Atletico Ascoli, oggi pomeriggio contro il Tivoli calcio 1919 bisogna solo ottenere il risultato di vittoria, altri risultati non servirebbero a nulla verrebbe vanificato tutto quanto di buono fatto con i 3 punti di sette giorni fa.

Onestamente da quando ha preso in mano la squadra mister Carnevale di segnali incoraggianti, a parte la sconfitta con il Senigallia, ci sono stati; la cosa che i tifosi sperano è che dopo i 3 punti di Ascoli arrivino segnali positivi dalla gara di oggi e naturalmente anche a quelle a seguire.

Il tempo non manca, il girone F è senza ombra di dubbio il raggruppamento più equilibrato tra i nove del Cnd e se appena riesci ad inanellare due o 3 vittorie di seguito svolti positivamente il proprio campionato, basta crederci e l'impresa non sarà impossibile.

Per questo delicato incontro è stato chiamato un direttore di gara che arriva da oltre 650 km di distanza da Termoli, da Nichelino.

Arbitrerà l’incontro il signor Giovanni Castellano; assistenti: Mirco Monaco di Chieti e Silvia Scipione di Firenze.