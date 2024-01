«Ora ci godiamo le due vittorie di fila, ma faremo la nostra partita anche a Roma»

Termoli 1920-Tivoli 1919: il dopopartita col presidente Flaviano Montaquila

TERMOLI. Un regalo di compleanno al presidente, Flaviano Montaquila, che torna allo stadio Cannarsa a seguire i giallorossi.

La seconda vittoria di fila del Termoli calcio 1920, ottenuta di misura ieri pomeriggio contro il Tivoli calcio 1919, muta umori e inerzia del campionato di serie D in casa adriatica. Intervenuto nel dopopartita, Montaquila ha ribadito che il nuovo allenatore, Massimo Carnevale, ha permesso di compattare il gruppo e farlo rendere al meglio, così come si vede il valore degli innesti in rosa.

"Oggi ci godiamo questo successo, è una vittoria ampiamente meritata anche alla luce del palo colpito nel finale da Esposito. La concentrazione adesso deve rimanere massima. Abbiamo fatto due vittorie consecutive, ce le godiamo ma domenica ci aspetta il Roma City e dobbiamo andare a fare la nostra partita. È un match molto importante".

Grande la prova dei giallorossi al Cannarsa che danno seguito alla vittoria di Ascoli superando per 1-0 la diretta contendente alla salvezza Tivoli.

LA CRONACA





In una partita contraddistinta dal forte vento, entrambe le squadre partono con il freno a mano tirato cercando di non scoprirsi per ripartire in contropiede. Nella ripresa invece il Termoli inizia più convinto e dopo otto minuti trova subito il gol partita. Burzio sfrutta al meglio quel lungo lancio al limite sorprendendo Zappala’ in uscita. Palla spedita al sette alla sinistra del portiere del Tivoli, rete gonfiata e grande esultanza sugli spalti. C’è però ancora da faticare perché l’arbitro concede sei minuti di recupero e quasi ci scappa il raddoppio negato ad Esposito solo dal palo e con il portiere ospite ormai battuto.

Da rivedere, infine, due presunti rigori non fischiati ai giallorossi.

Galleria fotografica