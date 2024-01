Incrocio dei pali nega il tris al Termoli calcio sul campo del Roma City

TERMOLI. Un pareggio sfortunato, quello a reti bianche del Termoli calcio 1920. Lo zero a zero sul campo del Roma City lascia l'amaro in bocca, per via di quel clamoroso incrocio dei pali colpito al 43' del primo tempo dai giallorossi. Pochi centimetri e la squadra di mister Carnevale avrebbe avuto la chance di imboccare la terza vittoria di fila. In ogni caso in questo girone di ritorno è evidente l'inversione di marcia.

Da notare la sostituzione per infortunio al 38' del primo tempo di Sicignano con Corcione.