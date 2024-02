A tu per tu coi calciatori giallorossi: scopriamo l'ucraino Maryan Hutsol

A tu per tu coi calciatori giallorossi: scopriamo l'ucraino Maryan Hutsol

TERMOLI. Ormai già nel cuore del girone di ritorno e col mercato di riparazione invernale alle spalle, debuttiamo con la rubrica “A tu per tu coi calciatori giallorossi”, conoscendo più da vicino i calciatori che compongono la rosa attuale del Termoli Calcio 1920. Il primo è il difensore centrale originario dell’Ucraina Maryan Hutsol, 25 anni, al secondo anno in riva all’Adriatico, tra gli artefici dell’impresa allo stadio Aragona di Vasto, che ha permesso nella sfida del dentro o fuori di playout la permanenza in serie D.

La sua famiglia è tuttora in Ucraina, potete immaginarne lo stato d’animo di un ragazzo solo qui in Italia, coi familiari in serio pericolo sotto i bombardamenti russi, c’è stato un momento in cui Hutsol voleva abbandonare tutto e correre dai suoi.

Poi per fortuna ha ricevuto notizie tranquillizzanti e si è concentrato come tutti i suoi compagni sulla salvezza della squadra e pare che da qualche tempo la squadra abbia la concentrazione giusta, sotto la guida di mister Massimo Carnevale, con l’obiettivo di battere domenica l’Alma Juventus Fano che segue a un punto.

Maryan è un centrale che non disdegna di fare gol, quest’anno ne ha già segnati 2.

Galleria fotografica