La prova del nove al Cannarsa contro il Fano, il Termoli calcio punta deciso alla vittoria

La conferenza stampa dell'allenatore del Termoli calcio 1920 Massimo Carnevale in vista del Fano

TERMOLI. Non ci sono più occasioni da perdere, specialmente negli scontri diretti per la salvezza.

Il Termoli calcio 1920 riceve oggi la diretta concorrente per la salvezza Alma Juventus Fano, che in classifica ci segue a due punti (21 a 19).

Buona occasione per mettere ancor più distanza tra le due formazioni, con questa gara che arriva a pennello per riuscire a continuare a sfruttare il momento positivo che sta attraversando la squadra, ricordiamolo che nelle ultime 3 partite la squadra giallorossa ha mantenuto una media non certo da zona salvezza, ma sicuramente da promozione, sette punti su nove e da sottolineare che quattro sono stati ottenuti lontani dal Cannarsa, dopo le belle e sostanziali prove fornite ad Ascoli, a Riano Romano e in casa con il Tivoli, i tifosi aspettano una bella conferma anche contro i granata fanesi e davvero riuscire a ottenere tre punti anche contro di loro sarebbe davvero uno scatto in avanti notevole, si arriverebbe a quota 24 e chissà con qualche risultato favorevole che ci provenga da altri, per la prima volta i giallorossi potrebbero essere fuori seppur di poco dalla zona rossa.

Questi sono sogni e speranze dei tifosi, poi la realtà ci ricorda che di fronte ci sarà comunque una squadra che non verrà certo a Termoli per fare regali; il Fano sta attraversando un periodo non ideale e vorrà vendere cara la pelle, ma il Termoli deve solo pensare a giocare per vincere.

Il trainer Massimo Carnevale ha ottenuto dai suoi ragazzi l’attenzione che richiedeva, ora lavorano in piena sintonia e quindi siamo certi che contro il Fano vedremo un Termoli gagliardo e pimpante come quello visto all’opera nell’ultimo mese.

Dirigerà la gara il signor Manuel Marchetti dell'Aquila, assistenti Andrea Mongelli di Chieti e Matteo D'Orazio di Teramo.