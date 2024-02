Terza vittoria in 4 gare, il Termoli calcio spiega le ali "di rigore" al Cannarsa

TERMOLI. Vittoria al cardiopalma del Termoli calcio 1920, che supera “di rigore” al 92esimo l’Alma Juventus Fano e raggiunge quota 24 in classifica, ma soprattutto mette a segno la terza affermazione in 4 gare e 10 punti, oltre un terzo di quelli ottenuti sin qui.

Un successo inseguito per tutto l’incontro, dove i giallorossi sono stati sostenuti dai supporter della curva Marco Guida, che ora cominciano a crederci sul serio, ma che li ha visti un po’ sonnecchiare nella prima mezz’ora. Il primo tempo, infatti, si è chiuso sullo 0-0, dopo che al 30esimo il Fano he tentato il bersaglio grosso, finito fuori di poco, ma subito dopo Burzio in azione solitaria, a tu per tu col portiere ospite, capace di compiere una parata strepitosa deviando in corner il tiro dell’attaccante giallorosso.

Un minuto dopo ancora Burzio nell'area piccola tira a botta sicura ma ancora una volta il portiere fanese riesce a deviare in angolo, sul susseguente corner cerca la deviazione vincente Hernandez palla sull'esterno della rete; al 44esimo ancora Burzio calcia su punizione dal vertice alla destra del portiere, pallone insidioso a giro che finisce sul fondo, sfiorando il palo alla sinistra di Guerrieri.

Nel secondo tempo, invece, a superarsi, al primo minuto della ripresa, è Maresca, a tu per tu con Coulibally, deviando in angolo il tiro dell'attaccante fanese. Tre minuti dopo, al 4^, Scoppa manda sulla barriera un calcio di punizione. Si arriva al 10^, coi giallorossi che giocano di prima e al volo Esposito impegna la saracinesca avversaria. Alla mezz'ora della ripresa nuova incursione del Fano, con un grande fendente da fuori area. Un colpo di testa di Burzio impensierisce il Fano al 39esimo, ma il pallone arriva senza forza verso la porta dell'Alma Juventus. Guerrieri si dimostra portiere di categoria superiore e manda in angolo un tiro di Hernandez al 42esimo, ma arriva quattro minuti dopo, in pieno recupero il gol che consegna i 3 punti alla squadra di Carnevale.

Thiaw serve Hernandez, che entra in area e viene atterrato. Calcio di rigore e un freddo Longo segna, facendo esplodere il Cannarsa di gioia.

