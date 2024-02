Una preghiera per un gol: il gesto di Thiaw Yaba sul rigore di Longo

TERMOLI. Una preghiera per un gol. Oggi nella bella e importante vittoria ottenuta dal Termoli calcio 1920 contro la diretta concorrente Alma Juventus Fano, maturata al 92esimo su calcio di rigore sacrosanto, per l’atterramento subito da Hernandez, al di là della gioia per il gol partita che ha regalato ai giallorossi 3 punti quasi vitali per sperare in una salvezza diretta, ci piace segnalare un episodio che ha commosso un po' tutti i presenti allo stadio Cannarsa.

Il diciottenne senegalese Thiaw Yaba, entrato a metà del secondo tempo, aveva fin da subito mostrato la sua innata tecnica tanto che dal suo piede, dai suoi caparbi recuperi palla, è nata l'azione che poi ha portato alla concessione del penalty al Termoli.

La curiosità è che Thiaw Yaba al momento di calciare il rigore da parte di Longo, lui a centrocampo si è inginocchiato per terra, guardando il mare, con la porta dove si calciava il rigore alle sue spalle e con le mani rivolte al cielo ha pregato mentre il rigore è stato segnato, poi i compagni sono corsi ad abbracciarlo ed esaltarlo. Quando la passione per il calcio si unisce alla fede.