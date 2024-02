Termoli calcio 1920 a caccia di punti a Sora

Termoli calcio 1920 a caccia di punti a Sora: la conferenza di mister Carnevale

TERMOLI. Si torna in campo nel campionato di serie D dopo la sosta di Carnevale e così il Termoli calcio 1920 è chiamato a confermare il suo buon momento, sfidando il Sora sul terreno di gioco dei ciociari.

I giallorossi nelle ultime 4 partite hanno mantenuto un passo da promozione più che quello di una squadra che si deve salvare, infatti con 12 punti a disposizione sul campo i ragazzi di Carnevale ne hanno conquistati ben dieci, frutto di 3 vittorie e un pareggio.

L’allenatore nell’intervista allegata ripercorre queste ultime fasi di un inizio anno davvero positivo e riparte dalla vittoria sul Fano, per spronare i suoi ragazzi in vista della difficilissima gara salvezza di Sora.

La squadra laziale ha 24 punti come il Termoli, con gol fatti e subiti pressoché analoghi, nello storico del torno solo una vittoria in più per gli adriatici, che hanno perso 10 volte contro le otto sconfitte del Sora.

Due squadre in equilibro quasi perfetto, sarà sicuramente una gara dove nessuna delle due vorrà scoprirsi per paura di commettere un errore che potrebbe costare caro, una posta in palio davvero molto alta, alla fine potrebbe scaturirne un nulla di fatto, che potrebbe non giovare a nessuna delle due, ma non è detto, bisognerà vedere quello che faranno le dirette concorrenti dietro ed anche quelle immediatamente avanti a portata di mano.