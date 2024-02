Brusco risveglio in casa giallorossa, il Termoli calcio perde 3-0 a Sora

TERMOLI. Si ferma la striscia positiva del Termoli calcio 1920, che dopo tre vittorie e un pareggio rimedia una pesante sconfitta a Sora, che ha vinto la sfida diretta per la salvezza per 3-0. Nella giornata storia dei giallorossi anche un calcio di rigore fallito nella ripresa.

I ciociari, giocando davanti al proprio pubblico, scendono in campo più concentrati, il Termoli dà invece l’impressione di crogiolarsi sul momento positivo che sta percorrendo in queste ultime quattro partite e questo è sicuramente un errore che paga a caro prezzo, in appena 14 minuti nel primo tempo, subisce tre pugni nello stomaco micidiali che fanno sicuramente molto male.

Mister Carnevale nell’intervallo ha provato a svegliare i suoi, ma come prevedibile il Sora ha messo il risultato in frigo e per il Termoli è stata notte fonda.

Certamente questa sconfitta dura anche nei numeri speriamo non faccia tornare i fantasmi, purtroppo temiamo che questa sosta abbia rotto l’incantesimo che si era creato con i 10 punti in quattro partite, naturalmente speriamo di sbagliarci, ma quantomeno ci fa tornare con i piedi per terra.

LA CRONACA

I giallorossi soccombono per 2-0 in un incontro nel quale non sono mai riusciti a prendere in mano il pallino del gioco.

Eppure, anche se i ciociari partono forte, il Termoli riesce a tenere il passo per almeno venti minuti anche grazie alle parate di Maresca che risulta fondamentale ai fini del risultato finale.

Il Sora però passa al 29’ grazie a Veron che sfrutta una indecisione della difesa giallorossa e riesce a depositare in porta alle spalle di Maresca. I giallorossi non riescono però a reagire ed allora il Sora in soli quattro minuti riesce a trovare il raddoppio con un tiro rasoterra dalla distanza ad incrociare sul quale Maresca non può nulla anche se prova a distendersi. Il 2-0 e’ quasi un ko tecnico per il Termoli che cerca di riorganizzarsi ma sul finire del primo tempo, al 43’, arriva il definitivo gol del 3-0 che chiude di fatto il

Match. Lo firma Gubellini che si gira in area e la insacca in porta.

Nella ripresa mister Carnevale cambia subito l’asse della squadra per cercare di rientrare in partita. Fuori Caiazza, Colarelli e Ousfar e dentro nella mischia Esposito, Garzia e Thiaw.

Il Sora che ha speso tanto nel primo tempo rallenta il ritmo e i giallorossi cercano senza riuscirci di rientrare il partita. L’occasione ghiotta la offre un calcio di rigore che l’arbitro fischia ai termolesi per atterramento in area di Longo.

Lo stesso centrocampista giallorosso, già in gol dagli undici metri contro il Fano, si incarica di battere il penalty ma non è giornata e il portiere di casa Crispino si supera e toglie la palla dal sette deviandola in corner. In seguito qualche timida replica del Termoli ma l’incontro è ormai scritto.

Un passivo pesante contro una diretta concorrente da dimenticare il prima possibile in vista della sfida di domenica prossima al Cannarsa contro il Fossombrone.