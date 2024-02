Biagio Maresca, la nuova saracinesca del Termoli calcio 1920

TERMOLI. Continuiamo a conoscere i volti nuovi del Termoli Calcio 1920. Dopo Yaba Thiaw, Simone Rinella e Maryan Hutsol, oggi è la volta di un ragazzo che compirà 20 anni fra un mese esatto, il prossimo 23 marzo, e il suo ruolo è importante e delicato. Giovane portiere che deve difendere la sua porta ed è anche l’ultimo baluardo difensivo della squadra. Parliamo di Biagio Maresca, giovane di origine partenopea, arrivato a Termoli a gennaio, per questione degli Under.

Il cognome riporta alla mente agli anni ‘70 a un altro Maresca che fece grande il “Cannarsa”, ma non ci sono parentele, solo la terra che ha dato loro i natali.

Oggi Biagio Maresca si sta mettendo in mostra in modo notevole per le sue parate, anche domenica scorsa, le cronache ci narrano che grazie ad alcune sue parate importanti, ha fatto in modo che il passivo del Termoli al 90’ fosse meno pesante di quello che poteva essere.

Noi abbiamo voluto conoscerlo meglio.

