Al Cannarsa la prova d'appello dopo la sconfitta giallorossa di Sora: arriva il Fossombrone

Termoli calcio 1920-Fossombrone: il prepartita con l'allenatore Massimo Carnevale

TERMOLI. Termoli calcio 1920 chiamato alla riscossa dopo le tre sberle del Sora. A sette giorni dalla sconfitta che ha messo fine alla striscia di quattro risultati positivi con tre vittorie e un pareggio, l’undici di mister Massimo Carnevale torna allo stadio Cannarsa.

Oggi i giallorossi affronteranno una squadra molto rognosa, il Fossombrone, capace di mettere i bastoni fra le ruote a diverse squadre di rango del Girone F.

Una prova d’appello è quella che si attende nel pomeriggio, per dimostrare che la debacle di sette giorni fa sia stata solo un incidente di percorso.

"Non credo assolutamente che ai ragazzi sia passata la fame come ho sentito dire. Assolutamente no. Lavoriamo con grandissima intensità e con la voglia di ottenere risultati per tutto l'ambiente. C'è la voglia di rivalsa e la voglia di far bene. Faremo di tutto per ottenere un risultato positivo", ha voluto ribadire l’allenatore.

Naturalmente oltre alla determinazione in campo, serve, e questo non è mai mancato a dire il vero, il supporto dei tifosi sugli spalti, nulla è perduto la salvezza diretta è ancora abbondantemente a portata di mano.

Caccia aperta ai tre punti.