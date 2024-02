I piccoli calciatori di San Martino ospiti di Perugia-Juventus Next Gen

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una delegazione di Adp Sanmartino Piccoli calci e Piccoli amici entra in campo nella partita di Serie C Perugia-Juventus Next Gen.

La squadra dei piccoli campioni di San Martino in Pensilis, accompagnata da Michele Santoro e dagli instancabili del team Apd RealSanmartino, è stata accolta in campo come ospite d'onore. I piccoli calciatori di Apd RealSanMartino, affiliata con la squadra del Perugia hanno vissuto l'emozione di scendere in campo in una partita importante, applauditi e salutati come si conviene ai campioni. Esperienza che i bambini hanno vissuto divertendosi.

Crescono amando il calcio e soprattutto con un senso forte e sano del gioco di squadra. Lo sport sano abitua i bambini a stare insieme e a sostenersi a vicenda sempre e comunque. E a Perugia hanno camminato sul manto verde della serie C con l'orgoglio dei campioni "navigati".

