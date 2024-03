A tu per tu coi calciatori giallorossi: conosciamo Emilio Garzia

A tu per tu coi calciatori giallorossi: conosciamo Emilio Garzia

TERMOLI. Continua la nostra rubrica per conoscere meglio i giovani calciatori del Termoli Calcio 1920.

Questa settimana è la volta del terzino destro Emilio Garzia, 19enne (20 li compirà a ottobre) dal volto da adolescente che, però, nel curriculum ha all’attivo già un paio di campionati di serie D.

Emilio è qui dall’estate 2023, ha fatto tutto il precampionato, prima con il tecnico Martino e oggi con Massimo Carnevale, lavorando con costanza e dedizione si è guadagnato la fiducia dell’allenatore, tanto che oramai non può fare a meno del suo apporto nel reparto arretrato.

Nasce a Napoli, è il primogenito di due figli e la passione per il calcio gliel’ha trasmessa il papà che giocava come difensore centrale in una squadra locale e regionale.

Quando il suo procuratore gli prospettò l’eventualità di venire a giocare Termoli, Emilio, avendo avuto buone informazioni, non ha esitato un attimo.

“Qui c’è un bel gruppo, un ottimo allenatore e dei tifosi fantastici che non ci lasciano mai soli- ha commentato Garzia- È questo è importantissimo se vogliamo raggiungere certi risultati c’è bisogno del supporto di tutto l’ambiente”.

Emilio ha proprio il viso pulito del bravo ragazzo, soffre un po’ il sacrificio dello stare lontano dai suoi familiari ma spesso mamma e papà vengono a vederlo la domenica a Termoli.

Mentre registravamo la puntata venerdì 1° marzo, ci ha chiesto con un cenno di estrema educazione, se poteva fare gli auguri alla mamma la signora Monica perché il primo marzo era il suo compleanno.

Non potevamo assolutamente dirgli di no, visto gli occhi che gli brillavano dalla commozione, il non poter abbracciarla si fa sentire ma siamo sicuri che mamma Monica, anche se in differita, sarà davvero felice.

Al giovane Emilio non possiamo che augurare dopo la parentesi Termoli Calcio una carriera luminosa, perché un bravo ragazzo come lui merita soddisfazioni visto anche i tanti sacrifici.