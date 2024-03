Termoli calcio ad Avezzano per continuare la rincorsa salvezza

Mister Massimo Carnevale introduce il match Avezzano calcio-Termoli 1920

TERMOLI. Tredici punti nelle ultime sei partite, questo il ruolino di marcia del Termoli 1920, a guida Carnevale.

Se non fosse stato per l’inopinata sconfitta di Sora, peraltro netta, parleremmo di un ciclo tra i migliori della storia recente giallorossa, tuttavia già il riscatto maturato domenica scorsa alla Cannarsa lascia ben sperare per la trasferta odierna.

Ieri, ultimo allenamento settimanale per i giallorossi sul sintetico di via Biferno in attesa della sfida di Avezzano.

Mister Massimo Carnevale ha provato gli ultimi schemi per la partita del Dei Marsi nella quale il Termoli cercherà di trovare altri punti salvezza utili alla causa.

Giallorossi concentrati e oggi convinti dei propri mezzi ma ogni partita fa storia a sé! Ma è chiaro che anche i biancoverdi della Marsica debbano preoccuparsi dei giallorossi.

La prova di sette giorni fa contro la Forsempronese di Fossombrone ha mostrato un Termoli in salute e pimpante, la squadra e il tecnico ormai si capiscono al volo, i giocatori sono entrati in sintonia con il mister e dal canto suo l’allenatore lo ha fatto con loro e quando ci sono queste situazioni la garanzia di risultati non è garantita al 100% ma sicuramente ci sono le premesse che si è sulla buona strada.

Domenica scorsa è girato tutto nel verso giusto, l’undici fa gruppo, nessuna sbavatura, né in difesa che è tornata ermetica con Maresca a guardia della sua porta, un Sicignano “The Wall” insuperabile, Burzio e Hernandez spine nel fianco degli avversari e infine Esposito il direttore d’orchestra, con gli altri primi orchestrali che hanno dato via alla sinfonia di una grande ensemble giallorossa.

Ora ad Avezzano è sicuramente una tappa assai proibitiva ma mai dire mai l’importante è giocare concentrati e non distrarsi come a Sora proprio sul ricordo della trasferta nel frusinate bisogna farne tesoro, stiamo tutti tranquilli sul fatto che ad Avezzano anche loro sono preoccupati per questa partita con il Termoli.