Punto d'oro del Termoli 1920 ad Avezzano

I tifosi della Curva Marco Guida ad Avezzano

TERMOLI. Punto d'oro quello strappato oggi sul difficile campo di Avezzano dal Termoli 1920, che colleziona il sesto risultato positivo delle ultime sette gare.

Una grande impresa giallorossa, altro mattoncino importante verso la salvezza.

Tutti avrebbero firmato per un pareggio in questa difficilissima trasferta e ora a 28 punti gli orizzonti di salvezza appaiono molto più nitidi.

La squadra di mister Carnevale ormai ha acquisito lo spirito giusto per raggiungere l'obiettivo primario, una salvezza diretta senza passare per i pericolosi spareggi, anche e soprattutto un regalo che gli encomiabili tifosi hanno meritato; si sono sobbarcati tanti chilometri anche oggi per giungere a tifare Termoli nel cuore della Marsica.