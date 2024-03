“Milanello-La Casa del Diavolo": il giornalista Sky Peppe Di Stefano al Milan Club

TERMOLI. Domenica sera il giornalista Sky, Peppe Di Stefano è stato ospite del Milan Club Termoli “Carmine D’Angelo”, per presentare il suo libro “Milanello-La Casa del Diavolo".

Di Stefano vive quasi h24 a contatto con il mondo del Milan da diversi anni. Inviato dalla sua testata giornalistica Sky Sport per i report quotidiani dal centro sportivo e anche alla sede societaria “Casa Milan” nonché’ a bordo campo quando le partite del “Diavolo” sono esclusiva Sky.

Tutto questo gli ha permesso di ideare e scrivere questo bellissimo libro che davvero piacerà ai tanti tifosi del Milan. Un lavoro letterario nel quale Di Stefano racconta storie, aneddoti e curiosità di quello che è accaduto e accade in 60 anni di esistenza del centro sportivo più bello e attrezzato probabilmente di Europa.

Tante le storie e le simpatiche situazioni che in questi anni hanno attraversato i muri di Milanello. Peppe Di Stefano ha fatto un lavoro certosino, facendosi raccontare delle vicende davvero inedite e molto divertenti, dal passato con chi le ha vissute prima di lui fino ad arrivare alle sue esperienze come inviato da oltre 10 anni,

Peppe ha riunito, in questo libro, grandi personaggi del passato, del presente e chissà anche del futuro rossonero. Dal Patron Nereo Rocco, definito una leggendaria figura, al Barone Nils Liedholm e le sue superstizioni, dal fantasma di Milanello tra Capello e Galliani, la stanza delle riunioni e anche politiche di Berlusconi, il barbiere Sebastiano che veniva chiamato anche di notte per fare la cresta ad alcuni giocatori e, addirittura, volare in Georgia dall’amico Kaladze divenuto politico che pure dopo il Milan si fidava solo di lui per farsi la pettinatura.

Vita normale di un gruppo di divi del calcio che, agli occhi dei tifosi, li rende sicuramente anche più simpatici, facendo crollare lo stereotipo che in molti casi li fanno definire belli ricchi e antipatici ai più.

Sentita la partecipazione presso la sede del Milan Club di Termoli, Di Stefano è stato accolto dal presidente Fabio D’Angelo e dal direttivo al completo.

Di Stefano ha raccontato alcuni passi salienti del libro, si è sottoposto alle tante domande dei tifosi, poi dopo aver firmato i tanti libri acquistati dai tifosi, assieme al direttivo è stato ospite a cena in un noto ristorante cittadino.

È brillante la direzione di questo Milan Club che non lascia nulla al caso, con uno spirito organizzativo davvero elevato. Basti pensare all’ospite di settembre, Luca Serafini, alle trasferte per seguire il “Diavolo” e a quest’ultimo incontro con Di Stefano. Tutto questo grazie a Fabio D’Angelo, a Rino, Angelo, Francesco e Nicola e tutti gli altri che si prodigano per risultati eccellenti. Ospitalità e cortesia sono alla base di questo Milan Club e possiamo dire con certezza che è la grande eredità di un grande uomo, Carmine D’Angelo. E sappiamo tutti che non poteva che essere così.

